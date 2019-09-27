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РИА Новости

Трамп заявил, что конгрессу зачитали искаженный текст беседы с Зеленским

15:32 27.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф зачитал несуществующую версию беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, и призвал его уйти в отставку.
"Адам Шифф на глазах у миллионов людей мошеннически зачитал конгрессу версию моего разговора с президентом Украины, которой не существует. Он якобы читал точную стенограмму звонка, но он полностью изменил слова, чтобы она звучала ужасно, и выставил меня виноватым. Он был в отчаянии и его поймали. Адам Шифф солгал конгрессу и попытался обмануть американский народ. Он делал это два года. Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества!" - написал Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
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В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов в президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
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