Правительство Испании намерено оспорить резолюции каталонского парламента

МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании намерено оспорить в судебном порядке ряд резолюций, принятых накануне каталонским парламентом, считая, что они являются "нападением на сосуществование каталонцев", заявила официальный представитель правительства, и. о. министра образования Исабель Селаа.

Каталонский парламент в четверг принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года, который в ближайшие недели должен вынести Верховный суд Испании. В одной из резолюций говорится, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии. Кроме того, парламент, где у партий, выступающих за независимость автономного сообщества абсолютное большинство, потребовал вывести подразделения Гражданской гвардии с территории автономного сообщества и отправить в отставку представителя правительства Испании в Каталонии Тересу Кунильеру.

Селаа, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров, назвала принятие этих резолюций "нападением на сосуществование каталонцев". "Правительство не расположено допускать никаких нападений на Статут (Каталонии - ред.) и конституцию… Конституция - наш инструмент для диалога, но она также будет инструментом для защиты наших ценностей против тех, кто хочет их подорвать", - сказала и. о. министра образования.

Она призвала главу женералитета (правительства) Каталонии Кима Торру "уважать законы и принципы правового государства". "Правительство опровергает заявления Кима Торры, который обвиняет государство в желании криминализировать сторонников движения за независимость", - добавила Селаа.

"Мы требуем надлежащего отношения со стороны председателя женералитета к потенциальному насилию. Семь человек задержаны, их обвиняют в терроризме, и от председателя женералитета ждут осуждения любого насилия", - добавила и. о. министра.

В четверг судья Национального суда принял решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации "Комитеты защиты республики", готовивших акции неповиновения в начале октября. Прокуратура предъявила им обвинения в подготовке восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами. По данным следствия, объектами нападений могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть.

Ким Торра на этой неделе выступил в защиту задержанных. Он направил и. о. премьера Испании Педро Санчесу письмо, в котором обвинил власти страны в попытке "создать фальшивый рассказ о насилии в Каталонии". Выступая в среду в каталонском парламенте, он заявил, что "не позволит, чтобы исключительно демократическое движение, коим является движение за независимость, ассоциировалось с терроризмом".