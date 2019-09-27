Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T15:30Z
https://ria.ru/20190927/1559208726.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155067/67/1550676776_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_12b8fed3708569e2787e8d5e7bb1cb47.jpg
РИА Новости

Правительство Испании намерено оспорить резолюции каталонского парламента

15:30 27.09.2019
552
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники митинга за единство Испании собрались на площади Колумба в Мадриде. 10 февраля 2019
Участники митинга за единство Испании собрались на площади Колумба в Мадриде. 10 февраля 2019
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Правительство Испании намерено оспорить в судебном порядке ряд резолюций, принятых накануне каталонским парламентом, считая, что они являются "нападением на сосуществование каталонцев", заявила официальный представитель правительства, и. о. министра образования Исабель Селаа.
Каталонский парламент в четверг принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года, который в ближайшие недели должен вынести Верховный суд Испании. В одной из резолюций говорится, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии. Кроме того, парламент, где у партий, выступающих за независимость автономного сообщества абсолютное большинство, потребовал вывести подразделения Гражданской гвардии с территории автономного сообщества и отправить в отставку представителя правительства Испании в Каталонии Тересу Кунильеру.
Селаа, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров, назвала принятие этих резолюций "нападением на сосуществование каталонцев". "Правительство не расположено допускать никаких нападений на Статут (Каталонии - ред.) и конституцию… Конституция - наш инструмент для диалога, но она также будет инструментом для защиты наших ценностей против тех, кто хочет их подорвать", - сказала и. о. министра образования.
Она призвала главу женералитета (правительства) Каталонии Кима Торру "уважать законы и принципы правового государства". "Правительство опровергает заявления Кима Торры, который обвиняет государство в желании криминализировать сторонников движения за независимость", - добавила Селаа.
"Мы требуем надлежащего отношения со стороны председателя женералитета к потенциальному насилию. Семь человек задержаны, их обвиняют в терроризме, и от председателя женералитета ждут осуждения любого насилия", - добавила и. о. министра.
В четверг судья Национального суда принял решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации "Комитеты защиты республики", готовивших акции неповиновения в начале октября. Прокуратура предъявила им обвинения в подготовке восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами. По данным следствия, объектами нападений могли стать парламент, казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть.
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
26 сентября, 03:32РИА Новости
Задержанные сторонники отделения Каталонии не признали вину в терроризме
Ким Торра на этой неделе выступил в защиту задержанных. Он направил и. о. премьера Испании Педро Санчесу письмо, в котором обвинил власти страны в попытке "создать фальшивый рассказ о насилии в Каталонии". Выступая в среду в каталонском парламенте, он заявил, что "не позволит, чтобы исключительно демократическое движение, коим является движение за независимость, ассоциировалось с терроризмом".
В пятницу и. о. министра юстиции Долорес Дельгадо заявила в интервью радиостанции Onda Cero, что правительство в случае необходимости готово вновь применить 155 статью конституции, вводящую прямое правление центральных властей в Каталонии. "У нас есть решение Конституционного суда, которое определяет нормы применения 155 статьи. И если будут соответствующие обстоятельства, мы не будем сомневаться в их применении", - сказала она. Однако и. о. главы Минюста выразила мнение, что, скорее всего, в этом не будет необходимости, поскольку "все будет в русле разумного".
101113
Обсудить 0
КаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Спорные острова Токто (Такэсима в японском варианте), управляемые Южной Кореей
Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией
РИА
Новости
Беспорядки в столице Египта
В Египте допросили одну тысячу подозреваемых в причастности к протестам
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Третьи выборы в Израиле возможны, но не неизбежны, считают эксперты
Лента
новостей
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: шпионившая за Ассанжем испанская охранная служба передавала данные ЦРУ
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года
Доминик Рааб
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что конгрессу зачитали искаженный текст беседы с Зеленским
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
Военнослужащие армии Украины
Силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния