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РИА Новости

В ЛНР один человек погиб за неделю из-за обстрелов

15:28 27.09.2019
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© Фото : Виталий РомасЛНР
ЛНР
© Фото : Виталий Ромас
ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 19 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
"Двадцать пятого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Донецкий, героически погиб один военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий на брифинге.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать перемирие.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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