В ЛНР один человек погиб за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 19 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
"Двадцать пятого сентября, защищая территорию нашей республики в районе населенного пункта Донецкий, героически погиб один военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий на брифинге.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать перемирие.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru