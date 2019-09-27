Суд в Москве вернул ходатайство о заочном аресте олигарха Плахотнюка

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы вернул следователю ходатайство о заочном аресте бывшего главы Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия возвратить следователю без рассмотрения", - огласил решение судья Станислав Минин, отметив, что решение по ходатайству подобного рода в отсутствии подсудимого принимается, если последний объявлен в рамках уголовного дела в международный розыск.

В ходе заседания следователь сообщала, что Плахотнюк находится в международном розыске, однако, как отметила адвокат олигарха Дарья Константинова, Интерпол отказался включать мужчину в перечень разыскиваемых лиц из-за принципов нейтралитета.

"Преследование олигарха, по мнению международной полиции, носит политический характер и касается спора между действующим президентом Молдавии Игорем Додоном и самим Плахотнюком", - пояснила защитник.

Константинова также добавила, что следствие не располагает доказательствами причастности Плахотнюка к каким-либо преступлениям, преследование инициировано лишь из-за показаний анонимных свидетелей

Ранее в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Константину Цуцу – профессиональному спортсмену и доверенному лицу Плахотюнка. Следствие считает, что он контролировал работу наркосиндиката по указанию олигарха, Цуцу объявлен в международный розыск.

В начале августа Тверской суд уже выдавал СК санкцию на заочный арест Плахотнюка, но по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.

По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки и Испании в Россию и страны СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Плахотнюк – бывший председатель Демократической партии Молдовы и один из богатейших бизнесменов Молдавии, имеющий, среди прочих, российское гражданство. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Последний также был заочно арестован российским судом.