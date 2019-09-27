Журналисты МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе "Вызов – XXI век"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сразу девять авторов МИА "Россия сегодня" стали победителями и дипломантами юбилейного, XV Всероссийского конкурса "Вызов – XXI век". Это творческое состязание для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, ежегодно проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным пресс-клубом.

Обозреватель Объединенной дирекции RIA.ru Анастасия Гнединская заняла 1-е место в номинации "Вызов – политика и экономика" за острые публикации о протестах местных жителей против строительства завода по розливу воды на Байкале и репортаж из поселка, где произошла массовая драка между цыганами и русскими. Победу в номинации "Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения" специальному корреспонденту объединенной дирекции RIA.ru Антону Скрипунову принесла серия публикаций паломниках и деревянные памятниках Русского севера. В номинации "Вызов – портрет современника" первой стала корреспондент той же дирекции Ирина Халецкая, отмеченная жюри за очерки о жизни с бионическим протезом женщины, ставшей жертвой чудовищного домашнего насилия в подмосковном Серпухове, и требованиях зоозащитников запретить цирки с животными.

Дипломов конкурса удостоены специальный корреспондент Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Ольга Волкова, корреспондент той же дирекции Алсу Гараева, корреспонденты Объединенной дирекции RIA.ru Софья Мельничук, Александр Чаленков (номинация "Вызов – политика и экономика") и Мария Семенова (номинация "Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения") и специальный корреспондент Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Валерия Высокосова (номинация "Вызов – культура и искусство").