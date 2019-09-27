Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T15:22Z
https://ria.ru/20190927/1559208381.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103714/49/1037144957_0:472:5184:3388_1036x0_80_0_0_824013f8d873eab3d50c8b4a852b8497.jpg
РИА Новости

Новым сенатором от Мурманской области стал Константин Долгов

15:22 27.09.2019
336
© РИА Новости / Александр НатрускинКонстантин Долгов. Архивное фото
Константин Долгов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Константин Долгов. Архивное фото. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис своим постановлением назначил бывшего замначальника управления президента по общественным проектам Константина Долгова на должность сенатора от исполнительной власти региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Мурманской области подписал постановление о назначении Константина Долгова сенатором от исполнительных органов власти Мурманской области", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Чибис называл кандидатуру Долгова, задачей которого, по мнению губернатора, должно стать формирование статуса региона как столицы Арктики, в том числе на международной арене. У Долгова большой опыт работы в МИД.
До сих пор Мурманскую область в Совфеде представлял выходец и региона, имеющий большой опыт в политике, Игорь Чернышенко.
Портфель чиновника
26 сентября, 09:38РИА Недвижимость
Губернатор Пермского края назначил нового министра строительства
100002
Обсудить 0
Константин ДолговМурманская областьПолитика
Рекомендуем
Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии инаугурации. 27 сентября 2019
Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед обладает достаточным объемом полномочий, заявила Матвиенко
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что конгрессу зачитали искаженный текст беседы с Зеленским
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД считает санкции США против Рауля Кастро недостойным шагом
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
Началась экспертиза картин, изъятых у бывшей жены экс-министра Подмосковья
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание внесения проектов
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Хантсман надеется на улучшение российско-американских отношений
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Россия будет проявлять выдержку в отношениях с Украиной, заявила Матвиенко
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Первого замглавы Росгвардии Меликова назначили сенатором от Ставрополья
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в стране и двустороннюю повестку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния