Новым сенатором от Мурманской области стал Константин Долгов

МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис своим постановлением назначил бывшего замначальника управления президента по общественным проектам Константина Долгова на должность сенатора от исполнительной власти региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.

"Губернатор Мурманской области подписал постановление о назначении Константина Долгова сенатором от исполнительных органов власти Мурманской области", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Чибис называл кандидатуру Долгова, задачей которого, по мнению губернатора, должно стать формирование статуса региона как столицы Арктики, в том числе на международной арене. У Долгова большой опыт работы в МИД.