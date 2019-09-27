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РИА Новости

Глава СК рассказал о гуманном подходе к налоговым нарушителям

15:21 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Основной задачей следствия по делам о неуплате налогов является возмещение ущерба - в среднем, две трети таких уголовных дел закрывают после оплаты ущерба, сообщил в пятницу глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, за последние 10 лет в России проведена "масштабная работа по гуманизации уголовного законодательства", касающегося неуплаты налогов.
"Принятые меры позволили добиться существенно большей возмещаемости ущерба от таких преступлений. Именно это является основной задачей следственных органов по таким составам преступлений. В среднем, две трети этих уголовных дел прекращаются в связи с возмещением ущерба", - сказал Бастрыкин на конференции "Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений".
Только в прошлом году благодаря следователям государству вернулось 42 миллиарда рублей неуплаченных налогов, отметил глава СК РФ.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
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