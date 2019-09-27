Глава СК рассказал о гуманном подходе к налоговым нарушителям

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Основной задачей следствия по делам о неуплате налогов является возмещение ущерба - в среднем, две трети таких уголовных дел закрывают после оплаты ущерба, сообщил в пятницу глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, за последние 10 лет в России проведена "масштабная работа по гуманизации уголовного законодательства", касающегося неуплаты налогов.

"Принятые меры позволили добиться существенно большей возмещаемости ущерба от таких преступлений. Именно это является основной задачей следственных органов по таким составам преступлений. В среднем, две трети этих уголовных дел прекращаются в связи с возмещением ущерба", - сказал Бастрыкин на конференции "Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений".