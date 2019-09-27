Силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцатого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибрами 152 и 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.