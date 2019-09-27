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РИА Новости

Силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

15:20 27.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцатого сентября в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"В течение минувшей недели украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали артиллерию калибрами 152 и 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.
"Подчеркиваем, что факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 46, 14 и 59 бригад ВС Украины", - заявил Осадчий.
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