Сотрудники московского метро спасли упавшего на рельсы котенка

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники московского метро спасли котенка Снегурочку, выпавшую из сумки женщины на рельсы станции "Трубная", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"Вчера поздно вечером на станции "Трубная" спасли котенка Снегурочка. Хозяйка везла его в сумке, из которой он сумел выбраться, и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции", - сказали в пресс-службе.

В метро отметили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках.