Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T15:17Z
https://ria.ru/20190927/1559208032.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151528/61/1515286178_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_7428bb38cfef47f43bcebb5b8553c1a1.jpg
РИА Новости

Сотрудники московского метро спасли упавшего на рельсы котенка

15:17 27.09.2019
3497
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эмблема Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники московского метро спасли котенка Снегурочку, выпавшую из сумки женщины на рельсы станции "Трубная", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"Вчера поздно вечером на станции "Трубная" спасли котенка Снегурочка. Хозяйка везла его в сумке, из которой он сумел выбраться, и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции", - сказали в пресс-службе.
В метро отметили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках.
"И, как показывает практика, лучше проверить, насколько хорошо закрыты переноски", - добавили в пресс-службе.
Поезд в Московском метрополитене
21 сентября, 16:43РИА Новости
На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы
4901330
Обсудить 0
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Рекомендуем
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
РИА
Новости
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Автомобиль полиции
В Петербурге собака помогла задержать педофила
Лента
новостей
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Екатерина Конопенко
Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
Логотип авиакомпании Аэрофлот в терминале B аэропорта Шереметьево
В "Аэрофлоте" рассказали об инциденте на рейсе Барнаул — Москва
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: отказ США в визах участникам Генассамблеи подрывает принципы ООН
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Генуэзская крепость в Судаке
Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния