Иранский посол в Багдаде пригрозил ударом по позициям США в Ираке

ДАМАСК, 27 сен – РИА Новости. Посол Ирана в Багдаде пригрозил ударом по американским войскам в случае угроз Ирану, в том числе на территории Ирака, министерство обороны арабской страны в ответ заявило о неприятии таких угроз.

"У нас проблемы с американцами: если они будут угрожать Ирану, то они будут под угрозой везде, где бы они ни находились", - заявил посол Ирадж Масджиди в интервью телеканалу Dijla . Ответ посла переводился на арабский язык.

По его словам, присутствие американских войск в регионе приводит к эскалации, а безопасность региона должны обеспечивать его страны.

"Если будет угроза Ирану со стороны США, то Иран ответит силой. Мы будем защищаться", - заявил посол.

"В любом месте, где находятся американцы", - заявил посол в ответ на уточняющий вопрос, будет ли удар нанесен и по американским объектам на территории Ирака.

При этом посол отметил, что Иран не желает эскалации ситуации в регионе. Кроме того, дипломат заявил, что в случае атаки США против Ирана ответ последует со стороны "тех, кто любит Иран", назвав, к примеру, ливанское движение "Хезболлах".

Официальный представитель минобороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи в ответ на это заявил телеканалу RT , что Ирак отвергает такие угрозы, будь то со стороны США или Ирана.

"Ирак не станет плацдармом для атак по Ирану, так же как не позволит угрожать американским интересам на территории Ирака", - заявил каналу представитель МО Ирака.

США ввели санкции против Ирана по целому ряду секторов, в том числе по ядерной программе, программе создания баллистических ракет, нарушению прав человека и поддержке терроризма. Иран обвинения в поддержке терроризма отрицает.