"Аэрофлот" достиг договоренности с оператором аэропортов Краснодара и Анапы

МОСКВА, 27 сен – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет доступ участникам программы "Аэрофлот Бонус" Золотого уровня, купившим билеты класса эконом, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы с 28 сентября 2019 года.

Обслуживание участников Золотого уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме. Данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с

ООО "Базэл Аэро", оператором этих аэропортов. Также без изменений будет продолжено предоставление этой услуги в аэропорту Сочи.

Ранее Аэрофлот изменил правила доступа участников Золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. Ограничение доступа в залы повышенной комфортности обосновано экономической целесообразностью.

В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска. В качестве компенсации участникам Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом на рейсы Аэрофлота, России (код SU) и Авроры (код SU) автоматически начисляются 3 000 миль.

Проход в залы ожидания повышенной комфортности в этих аэропортах доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.