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РИА Новости

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

15:15 27.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что более достойного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, не могло и быть.
"Я провел простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или более достойным, а работающие в команде фейковые СМИ и демократы обманным путем представили его в плохом свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим", - написал Трамп в Twitter.
Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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