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РИА Новости

Представители ВС Белоруссии будут наблюдать за учениями НАТО в Латвии

15:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБелорусские военные
Белорусские военные
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Представители вооруженных сил Белоруссии 2 октября будут наблюдать за учением НАТО "Серебряная стрела-2019" в Латвии, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минобороны.
"Второго октября два представителя вооруженных сил Республики Беларусь, по приглашению Латвийской Республики, примут участие в наблюдении за активной фазой проводимого на ее территории многонационального тактического учения вооруженных сил государств – членов НАТО "Серебряная стрела-2019", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, с 30 сентября по 4 октября двое белорусских военных примут участие в посещении авиационной базы, военного объекта и демонстрации новых типов вооружения и военной техники ВС Словакии, которые будут организованы для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Международные учения "Серебряная стрела-2019" проходят в Латвии с 23 сентября до 6 октября. Всего в учениях НАТО принимают участие три тысячи военнослужащих из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Целью учений называют улучшение сотрудничества национальных ВС с союзниками, в том числе латвийской механизированной пехотной бригады сухопутных сил и батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, планирование и проведение оборонных операций.
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Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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