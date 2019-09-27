Представители ВС Белоруссии будут наблюдать за учениями НАТО в Латвии

МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Представители вооруженных сил Белоруссии 2 октября будут наблюдать за учением НАТО "Серебряная стрела-2019" в Латвии, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минобороны.

"Второго октября два представителя вооруженных сил Республики Беларусь, по приглашению Латвийской Республики, примут участие в наблюдении за активной фазой проводимого на ее территории многонационального тактического учения вооруженных сил государств – членов НАТО "Серебряная стрела-2019", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, с 30 сентября по 4 октября двое белорусских военных примут участие в посещении авиационной базы, военного объекта и демонстрации новых типов вооружения и военной техники ВС Словакии, которые будут организованы для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Международные учения "Серебряная стрела-2019" проходят в Латвии с 23 сентября до 6 октября. Всего в учениях НАТО принимают участие три тысячи военнослужащих из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Целью учений называют улучшение сотрудничества национальных ВС с союзниками, в том числе латвийской механизированной пехотной бригады сухопутных сил и батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, планирование и проведение оборонных операций.