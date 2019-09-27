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РИА Новости

Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году

15:09 27.09.2019
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© Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Эковахта Сахалина"Косатка
Косатка
© Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Эковахта Сахалина"
Косатка. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минприроды РФ не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в кулуарах проходящей в Москве встречи стран-участниц ШОС.
Широкий общественный резонанс получила ситуация с "китовой тюрьмой", когда 90 белух и 11 косаток, выловленных в водах РФ, бизнесмены намеревались продать за границу. Власти воспрепятствовали продаже и организовали выпуск животных в дикую природу: выпущены все косатки и 45 белух, остальные также будут выпущены. Между тем, оставалась опасность повторения ситуации, поэтому природоохранные организации призывали профильные ведомства не допустить вылова млекопитающих впредь. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор отклонил заявку на отлов белух и косаток в 2020 году, но не исключил возможность рассмотрения повторной заявки.
"Разрешения на вылов не будет, вывоз мы никогда не разрешали", - сообщил Кобылкин, отвечая на вопрос о ситуации с согласованием объемов вылова этих млекопитающих в следующем году.
В свою очередь замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов пояснил РИА Новости, что в ведомство не были предоставлены обоснования, подтверждающие возможность вылова.
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"Наше разрешение (Росприроднадзора - ред.) требуется только для вывоза за границу, мы никаких разрешений под условия культурного просвещения чужих народов выдавать не собирались и не собираемся", - сказал Амирханов.
Как ранее пояснила РИА Новости представитель Международного фонда защиты животных (IFAW) Мария Воронцова, белухи и косатки активно используются для представлений в океанариумах в Китае. Зоозащитникам известны планы о строительстве 60 гигантских океанариумов в Китае. Ранее Воронцова рассказывала, что пойманные в России морские животные массово гибнут в океанариумах Китая из-за отсутствия условий и специалистов по обращению с млекопитающими.
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РосприроднадзорДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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