Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минприроды РФ не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в кулуарах проходящей в Москве встречи стран-участниц ШОС.

Широкий общественный резонанс получила ситуация с "китовой тюрьмой", когда 90 белух и 11 косаток, выловленных в водах РФ, бизнесмены намеревались продать за границу. Власти воспрепятствовали продаже и организовали выпуск животных в дикую природу: выпущены все косатки и 45 белух, остальные также будут выпущены. Между тем, оставалась опасность повторения ситуации, поэтому природоохранные организации призывали профильные ведомства не допустить вылова млекопитающих впредь. Ранее сообщалось, что Росприроднадзор отклонил заявку на отлов белух и косаток в 2020 году, но не исключил возможность рассмотрения повторной заявки.

"Разрешения на вылов не будет, вывоз мы никогда не разрешали", - сообщил Кобылкин, отвечая на вопрос о ситуации с согласованием объемов вылова этих млекопитающих в следующем году.

В свою очередь замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов пояснил РИА Новости, что в ведомство не были предоставлены обоснования, подтверждающие возможность вылова.

"Наше разрешение (Росприроднадзора - ред.) требуется только для вывоза за границу, мы никаких разрешений под условия культурного просвещения чужих народов выдавать не собирались и не собираемся", - сказал Амирханов.