Самарскому губернатору вручили орден Святого князя Даниила Московского

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественной церемонии инаугурации в Самарском академическом театре оперы и балета. 17 сентября 2018

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу после литургии в Софийском храме в Самаре вручил губернатору Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Его Святейшество отдельно поблагодарил главу региона и вручил Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России", - говорится в сообщении.

Строительство собора во имя Софии - Премудрости Божией началось в 2003 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен, однако, по данным пресс-службы, стараниями прихожан, меценатов, региональных властей и губернатора строительство возобновилось, благодаря чему удалось открыть храм в прошлом году.

Комплекс Софийского собора состоит из самого храма высотой 68,5 метров, колокольни, зала для трапез и хорового пения, зала заседаний церковного совета, административных помещений и классов для проведения творческих занятий с детьми. Площадка перед храмом соединена с прогулочной зоной набережной Волги лестницей-амфитеатром, в центре которой установлен памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси.

Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе.