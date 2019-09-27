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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Юные музыканты-народники с Сахалина выступили в китайском Хэйхэ

15:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода мира. Хэйхэ
Города мира. Хэйхэ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Концерт классической и народной музыки Китая и России на этой неделе прошел в Хэйхэ. Полсотни ребят-музыкантов со всего Сахалина объединились в единый оркестр и отыграли программу из 15 произведений – от Штрауса и Хачатуряна до аранжировок на "Розовую пантеру" и "Бременских музыкантов" Гладкова.
Сахалинцы посетили местную начальную школу, где на входе их встречал духовой оркестр из её учеников. После китайские школьники устроили концерт для гостей из России. Вместе они побывали в художественной студии, рисовали картины, раскрашивали копии масок Пекинской оперы, писали иероглифы.
Говоря о поездке в Китай, глава сахалинской делегаций рассказала, что очень рада тому, что оркестр народных инструментов получил возможность приехать в Хэйхэ в канун празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и надеется на то, что можно будет чаще проводить подобные мероприятия, чтобы укреплять взаимопонимание между детьми и дружбу между народами двух стран.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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