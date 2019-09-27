Юные музыканты-народники с Сахалина выступили в китайском Хэйхэ

Сахалинцы посетили местную начальную школу, где на входе их встречал духовой оркестр из её учеников. После китайские школьники устроили концерт для гостей из России. Вместе они побывали в художественной студии, рисовали картины, раскрашивали копии масок Пекинской оперы, писали иероглифы.

Говоря о поездке в Китай, глава сахалинской делегаций рассказала, что очень рада тому, что оркестр народных инструментов получил возможность приехать в Хэйхэ в канун празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и надеется на то, что можно будет чаще проводить подобные мероприятия, чтобы укреплять взаимопонимание между детьми и дружбу между народами двух стран.