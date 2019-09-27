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РИА Новости

Матвиенко выступит на ассамблее Межпарламентского союза

15:03 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует в средине октября на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) выступить с инициативами, касающимися объявления признания победы во Второй Мировой войне всемирным наследием человечества и об учреждении Всемирного мемориала человечества.
"Вы знаете, что Россия выступила с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. А также с инициативой объявления памятников борцам с нацизмом Всемирным мемориалом человечества. Эта идея уже нашла множество единомышленников в международных парламентских организациях. В середине октября в Белграде мы вынесем этот вопрос на обсуждение ассамблеи Межпарламентского союза. Планирую участвовать в обсуждении и выступить по этому вопросу лично", - сообщила Матвиенко в интервью РИА Новости.
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По ее словам, это нужно всему международному сообществу как одно из важнейших условий сохранения исторической правды, противодействия угрозе активизации неонацизма и радикализма.
Она констатировала, что попытки переписать историю и обвинить Россию "во всех возможных грехах" не просто не прекращаются, но и усиливаются.
"Сегодня воюют уже не только с памятниками, но и с самой исторической памятью. С трибуны Европарламента звучат прямые заявления о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за ту трагедию, которую пережило человечество в 1939-1945 годах. В преддверии празднования 75-летия Победы над фашизмом такие слова звучат не просто цинично. Они звучат кощунственно в отношении тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях. С таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами", - заявила спикер Совфеда.
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