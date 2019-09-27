Матвиенко выступит на ассамблее Межпарламентского союза

"Сегодня воюют уже не только с памятниками, но и с самой исторической памятью. С трибуны Европарламента звучат прямые заявления о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за ту трагедию, которую пережило человечество в 1939-1945 годах. В преддверии празднования 75-летия Победы над фашизмом такие слова звучат не просто цинично. Они звучат кощунственно в отношении тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях. С таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами", - заявила спикер Совфеда.