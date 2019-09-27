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РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил новые правила в сфере общественного питания

14:50 27.09.2019
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСтоловая
Столовая
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Столовая. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор актуализировал требования 17 действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм в сфере общественного питания и подготовил проект единого документа, в котором учитываются особенности питания всех категорий граждан, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев поручил Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России до 15 октября 2019 года проработать и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.
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"В рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", Роспотребнадзор, начиная с января 2019 года, системно ведет работу по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов… При подготовке проекта единого акта в сфере общественного питания, в него включены актуализированные требования 17 действующих СанПиНов в сфере общественного питания", - говорится в сообщении.
В проекте учитывают особенности питания всех категорий граждан - взрослого и детского населения, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также питание в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, отметили в Роспотребнадзоре.
Часть требований к общественному питанию включены в методические рекомендации и проиллюстрированы в специально разработанных пособиях, уточнили в пресс-службе.
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РоспотребнадзорРоссияЭкономика
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