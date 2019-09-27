В 2019 году в России сократилось количество "пьяных" преступлений

Алкогольные напитки и сиропы на полках бара

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сократилось в РФ в 2019 году, однако по-прежнему почти каждое третье преступление совершено пьяными людьми, сообщает Генеральная прокуратура в пятницу.

"Почти каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8,5%", - говорится в сообщении ведомства о зарегистрированных в РФ преступлениях в январе - августе 2019 года.

Ведомство отмечает, что сократилось на 45,7% (с 10 750 до 5 832) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности за январь - август 2019 года показывает, что более половины (415 202) преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления", - информирует ГП.