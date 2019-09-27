Половина зрителей не сможет смотреть канал "112.Украина", заявил Рабинович

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Половина украинских телезрителей не смогут смотреть телеканал "112.Украина" из-за лишения лицензий на цифровое вещание, преступления против журналистов не расследуются, их продолжают преследовать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112. Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Канал NewsОne, было две недели назад, уже забылось, - подали в суд на закрытие канала. Второй канал из этой же группы, честно говорящий, что происходит, лишили вчера цифровой лицензии. Это означает , что половина зрителей Украины его смотреть не могут. И продолжают по нему уголовные дела", - сказал Рабинович в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам политика, на Украине преступления против журналистов не расследуются, а их самих продолжают преследовать. "У нас сегодня из гранатометов стреляют по каналам и никто не расследует. Это тоже победа новой власти. И это происходило не при (экс-президенте Петре - ред.) Порошенко. Мира нет... И вы говорите, что все хорошо проходит у нас. Вы протрите глаза", - сказал Рабинович.

"Журналистов на улице преследуют... Мы знаем журналиста Кацаба, которого лично я из тюрьмы вытягивал, и остальных. Сегодня их бьют на улицах. Каналы закрывают", - отметил он.

Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.