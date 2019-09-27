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РИА Новости
Школа волонтера

Минздрав РФ разработал для регионов рекомендации по работе с волонтерами

14:45 27.09.2019
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© пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»Минздрав РФ разработал для регионов рекомендации по работе с волонтерами
Минздрав РФ разработал для регионов рекомендации по работе с волонтерами
© пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России разработаны и уже переданы в регионы методические рекомендации по подготовке порядка взаимодействия медицинских организаций с волонтерами. Они поясняют терминологию, требования к медицинским документам волонтеров, комментируют все этапы взаимоотношений медучреждений и добровольцев, включая запросы на помощь добровольцев и информирование пациентов, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
Методические рекомендации доступны для широкой общественности на сайте Минздрава России и ВОД "Волонтеры-медики".
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Каждый субъект России разработает региональный документ, который будет регламентировать на местах все аспекты сотрудничества органов власти в сфере охраны здоровья и государственных учреждений с добровольческими организациями и организаторами добровольческой деятельности. Соответствующее поручение регионам предусмотрено федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".
В декабре 2018 года на заседании Государственного совета РФ, посвященном развитию волонтерства и социально ориентированных НКО, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководителям регионов разработать регламенты по взаимодействию с волонтерскими организациями.
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