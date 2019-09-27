Минздрав РФ разработал для регионов рекомендации по работе с волонтерами

© пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Минздрав РФ разработал для регионов рекомендации по работе с волонтерами

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России разработаны и уже переданы в регионы методические рекомендации по подготовке порядка взаимодействия медицинских организаций с волонтерами. Они поясняют терминологию, требования к медицинским документам волонтеров, комментируют все этапы взаимоотношений медучреждений и добровольцев, включая запросы на помощь добровольцев и информирование пациентов, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Методические рекомендации доступны для широкой общественности на сайте Минздрава России и ВОД "Волонтеры-медики".

Каждый субъект России разработает региональный документ, который будет регламентировать на местах все аспекты сотрудничества органов власти в сфере охраны здоровья и государственных учреждений с добровольческими организациями и организаторами добровольческой деятельности. Соответствующее поручение регионам предусмотрено федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".