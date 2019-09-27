Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

"В окружном суде Мальме прошли слушания, капитан судна переведен в статус арестованного. Он арестован на две недели, подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности", - заявила генконсул России в Швеции Анастасия Федорова.

Арестованный признал, что употреблял алкоголь и мог ненадолго уснуть за штурвалом. Ожидается, что в течение двух недель суд должен решить его дальнейшую судьбу.