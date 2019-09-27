Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:44Z
https://ria.ru/20190927/1559206347.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_0:69:3075:1799_1036x0_80_0_0_819387805bafec7d502d690cfdf4ede2.jpg
РИА Новости

Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции

14:44 27.09.2019
564
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Судебное заседание. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
"В окружном суде Мальме прошли слушания, капитан судна переведен в статус арестованного. Он арестован на две недели, подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности", - заявила генконсул России в Швеции Анастасия Федорова.
Арестованный признал, что употреблял алкоголь и мог ненадолго уснуть за штурвалом. Ожидается, что в течение двух недель суд должен решить его дальнейшую судьбу.
Инцидент произошел в ночь на среду недалеко от порта Линдчепинг на юге Швеции. Сухогруз Baltic Carrier под флагом Гибралтара следовал из Калининграда. По предварительным данным шведской береговой охраны, капитан был пьян и уснул во время управления судном. Никто из членов смешанного российско-украинского экипажа не пострадал.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 сентября, 10:35РИА Новости
СК завел дело после ЧП с пассажирским судном "Метеор"
511030
Обсудить 0
ШвецияВ мире
Рекомендуем
Мусульманский мужчина выглядывает из окна во время полицейского рейда в Шри-Ланке
ООН приостановила сотрудничество с миротворцами из Шри-Ланки, сообщили СМИ
РИА
Новости
Панорама Тбилиси
В "Альянсе патриотов Грузии" рассказали о встрече глав МИД России и Грузии
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО
Поросята и рыжий
Россия запретила импорт свиней из Южной Кореи из-за АЧС
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО
Береговой ракетный комплекс Бастион
Ряд стран интересуется покупкой комплексов "Бастион", сообщил глава ФСВТС
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Экс-депутата Рады заподозрили в растрате 103 миллионов долларов
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
В Минобороны рассказали, как боевики улучшают дроны для атак на Хмеймим
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Вадим Рабинович
Половина зрителей не сможет смотреть канал "112.Украина", заявил Рабинович
Ситуация в Сирии
Берлин не хочет знать правду о "химатаке" в сирийской Думе, считает эксперт
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния