В Москве будут запущены сайт и мобильное приложение для туристов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Москве с 2020 года будет запущена цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение для использования различных сервисов туристами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно, со следующего года мы запускаем специализированную цифровую платформу для оказания различных сервисов туристам, включая посещение объектов, построение транспортных логистических схем, бронирования и так далее", - рассказал Собянин журналистам.

В перспективе, отметил он, этот сервис позволит иностранцам оформлять электронные визы для посещения России.

Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Этот ресурс позволит туристам создать свое уникальное путешествие по столице, сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и культурные достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

С помощью цифровой платформы можно будет, купить авиабилеты, забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.

При планировании путешествий по Москве пользователи смогут выбрать из двух опций: приобрести готовый туристический пакет или сформировать индивидуальный маршрут. В рамках готового турпакета пользователи получат бесплатный доступ во все региональные музеи Москвы и набор других сервисов. Выбранные маршруты и приобретенные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не потребуется.

Собянин также сообщил, что доходы бюджета Москвы от туризма превышают 120 миллиардов рублей в год.