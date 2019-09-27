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РИА Новости

В "Альянсе патриотов Грузии" рассказали о встрече глав МИД России и Грузии

14:40 27.09.2019
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© РИА Новости / Рухкян / Перейти в фотобанкПанорама Тбилиси
Панорама Тбилиси
© РИА Новости / Рухкян
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Панорама Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Депутат из оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия заявил в пятницу РИА Новости, что систематичные визиты грузинских оппозиционеров в Москву содействовали встрече глав МИД Грузии и РФ Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в Нью-Йорке.
"Альянс патриотов" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами. В четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Грузии и России.
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"Безусловно, наши визиты и наш упорный труд содействовали тому, что встреча министров состоялась. Мы на протяжении многого времени говорим о необходимости того, чтобы в переговоры с российской стороной было подключено руководство страны. Мы приветствуем прошедшую встречу", - заявил Ломия.
Депутат добавил, что очередная встреча фракции с российскими коллегами должна была состояться 23 сентября, однако визит грузинских оппозиционеров в Москву перенесен на неопределенное время. Причины он не назвал.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Давид ЗалкалианиСергей ЛавровРоссияГрузия
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