В "Альянсе патриотов Грузии" рассказали о встрече глав МИД России и Грузии

ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Депутат из оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия заявил в пятницу РИА Новости, что систематичные визиты грузинских оппозиционеров в Москву содействовали встрече глав МИД Грузии и РФ Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

"Альянс патриотов" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами. В четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Грузии и России.

"Безусловно, наши визиты и наш упорный труд содействовали тому, что встреча министров состоялась. Мы на протяжении многого времени говорим о необходимости того, чтобы в переговоры с российской стороной было подключено руководство страны. Мы приветствуем прошедшую встречу", - заявил Ломия.

Депутат добавил, что очередная встреча фракции с российскими коллегами должна была состояться 23 сентября, однако визит грузинских оппозиционеров в Москву перенесен на неопределенное время. Причины он не назвал.