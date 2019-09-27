Россия запретила импорт свиней из Южной Кореи из-за АЧС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россельхознадзор ввел с 26 сентября временные ограничения на поставки в РФ и транзит по территории страны домашних свиней из Южной Кореи из-за африканской чумы свиней (АЧС), говорится в материалах ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в соответствии с официальными данными Международного эпизоотического бюро о регистрации очага африканской чумы свиней на территории Республики Корея, Россельхознадзор с 26 сентября 2019 года вводит временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию со всей территории Республики Корея домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину", - говорится в сообщении ведомства.

Исключение составляют готовая продукция из свинины или содержащая в своем составе свинину или сырье из нее, а также сырье из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

"Продукция, отгруженная до введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением диагностических исследований на наличие вируса АЧС", - уточняет ведомство.