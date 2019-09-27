Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:34Z
https://ria.ru/20190927/1559205825.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152524/10/1525241023_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a1f992d5fabfbb8c1d4c5ca0a9a50c76.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" снимет ограничения на доступ в бизнес-залы еще в двух аэропортах

14:34 27.09.2019
1994
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снимет ограничения на бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы еще двух российских аэропортов, сообщил журналистам представитель компании.
"Аэрофлот" с 15 сентября ограничил бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов 18 городов РФ. До этого был ограничен доступ в бизнес-залы двух аэропортов. Впоследствии перевозчик снял ограничения в четырех аэропортах.
"Аэрофлот" возобновляет доступ участникам программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня, купившим билеты класса эконом, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы. С 28 сентября 2019 года обслуживание участников золотого уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме", - сказал представитель.
Он отметил, что данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с "Базэл Аэро", оператором этих аэропортов. Также без изменений будет продолжено предоставление этой услуги в аэропорту Сочи, ограничения в котором только планировалось ввести.
Девушка у макета самолета Boeing 777
14 сентября, 10:05РИА Новости
Аэрофлот объяснил ограничение бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов
В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.
В качестве компенсации участникам золотого уровня, купившим билеты класса эконом на рейсы "Аэрофлота", "России" (код SU) и "Авроры" (код SU) автоматически начисляются 3 тысячи миль.
210004
Обсудить 0
АэрофлотРоссияЭкономика
Рекомендуем
В поезде дальнего следования Москва-Новороссийск.
Эксперты рассказали, почему туристы выбирают путешествия на поездах
РИА
Новости
Молодой человек с компьютером
Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке
Покупатели в супермаркете
Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России
Город Стамбул
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Делегация художников из Италии прибыла в Крым
Работа офиса
Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
Туристы на Красной площади
Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Турецкая скорая помощь
Пострадавшего в ДТП в Турции россиянина перевезли на родину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния