"Аэрофлот" снимет ограничения на доступ в бизнес-залы еще в двух аэропортах

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снимет ограничения на бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы еще двух российских аэропортов, сообщил журналистам представитель компании.

"Аэрофлот" с 15 сентября ограничил бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов 18 городов РФ. До этого был ограничен доступ в бизнес-залы двух аэропортов. Впоследствии перевозчик снял ограничения в четырех аэропортах.

"Аэрофлот" возобновляет доступ участникам программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня, купившим билеты класса эконом, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы. С 28 сентября 2019 года обслуживание участников золотого уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме", - сказал представитель.

Он отметил, что данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с "Базэл Аэро", оператором этих аэропортов. Также без изменений будет продолжено предоставление этой услуги в аэропорту Сочи, ограничения в котором только планировалось ввести.

В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.