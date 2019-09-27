Генсек ООН и глава МИД Китая выступили в поддержку мультилатерализма

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН выступили в поддержку мультилатерализма, выразили готовность к углублению сотрудничества по поддержанию мира и безопасности, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

"Мир в настоящее время переживает критический момент, как показывают общие прения текущей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в мире сейчас превалируют две тенденции: с одной стороны мультилатерализм и защита международного права, с другой - протекционизм и политика односторонних действий. Китай играет роль первостепенной важности в установлении многополярного мира, ООН благодарна китайскому правительству за активную поддержку и хорошее сотрудничество", - заявил на встрече Гутерреш.

По его словам, в ООН также высоко ценят вклад Китая в снижение уровня бедности и борьбу с климатическими изменениями.

"Надеемся продолжить углублять сотрудничество с Китаем в поддержании мира, безопасности и устойчивого развития, также рассчитываем, что Китай продолжит играть ведущую роль в различных областях, например, в борьбе с изменением климата", - добавил он.

Ван И, в свою очередь, заявил, что "многополярность - это неизбежная тенденция, каждая страна в мире имеет право на развитие, многополярность можно реализовать только на основании принципов мультилатерализма".