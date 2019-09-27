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РИА Новости

Генсек ООН и глава МИД Китая выступили в поддержку мультилатерализма

14:30 27.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН выступили в поддержку мультилатерализма, выразили готовность к углублению сотрудничества по поддержанию мира и безопасности, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
"Мир в настоящее время переживает критический момент, как показывают общие прения текущей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в мире сейчас превалируют две тенденции: с одной стороны мультилатерализм и защита международного права, с другой - протекционизм и политика односторонних действий. Китай играет роль первостепенной важности в установлении многополярного мира, ООН благодарна китайскому правительству за активную поддержку и хорошее сотрудничество", - заявил на встрече Гутерреш.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Вчера, 03:37РИА Новости
Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
По его словам, в ООН также высоко ценят вклад Китая в снижение уровня бедности и борьбу с климатическими изменениями.
"Надеемся продолжить углублять сотрудничество с Китаем в поддержании мира, безопасности и устойчивого развития, также рассчитываем, что Китай продолжит играть ведущую роль в различных областях, например, в борьбе с изменением климата", - добавил он.
Ван И, в свою очередь, заявил, что "многополярность - это неизбежная тенденция, каждая страна в мире имеет право на развитие, многополярность можно реализовать только на основании принципов мультилатерализма".
"Своим участием в общих прениях ГА ООН Китая хочет передать сообщение о том, что мы твердо стоим на стороне мультилатерализма, на стороне ООН, стоим на правильной стороне истории. Мультилатерализм представляет будущее, а политика односторонних действий неустойчива. История не может вернуться к старым временам, когда действовал закон джунглей", - подчеркнул глава китайского МИД.
Пекин
27 июля, 08:20РИА Новости
Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
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Антониу ГутеррешВан И (политик)Генеральная Ассамблея ООНМИД КНРКитайООНВ мире
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