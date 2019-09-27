Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН должна пересмотреть свое соглашение с США, чтобы получить право самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получить американские визы для участия в мероприятиях ООН, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

"Это вызов ООН, и я надеюсь, что последует жесткая реакция. Возможно, ООН пора уточнить свое соглашение с США и предусмотреть положение, по которому состав делегаций определяет сама ООН, визирует их, пересылает в Госдеп США, который уже технически проштамповывает визы. Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Мне кажется, именно так сейчас надо поставить вопрос и лишить США права влиять на состав национальных делегаций путем визовых манипуляций", - заявила Матвиенко.

"Надо юридически отработать формат, но, по сути, да, ООН должна давать разрешение на визы членам национальных делегаций для участия в мероприятиях организации", - добавила она.

Ситуацию с невыдачей виз США членам российской делегации спикер расценила как "беспрецедентную и абсолютно неприемлемую", свидетельствующую о том, что "вседозволенность США перешла уже все границы". "Они грубо нарушили обязательства, взятые ими перед ООН, нарушили все мыслимые правила и нормы и это, конечно, было не техническим сбоем, а политическим решением", - отметила она.