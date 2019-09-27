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РИА Новости

Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН

14:28 27.09.2019 (обновлено: 17:40 27.09.2019)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ООН должна пересмотреть свое соглашение с США, чтобы получить право самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получить американские визы для участия в мероприятиях ООН, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
"Это вызов ООН, и я надеюсь, что последует жесткая реакция. Возможно, ООН пора уточнить свое соглашение с США и предусмотреть положение, по которому состав делегаций определяет сама ООН, визирует их, пересылает в Госдеп США, который уже технически проштамповывает визы. Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Мне кажется, именно так сейчас надо поставить вопрос и лишить США права влиять на состав национальных делегаций путем визовых манипуляций", - заявила Матвиенко.
"Надо юридически отработать формат, но, по сути, да, ООН должна давать разрешение на визы членам национальных делегаций для участия в мероприятиях организации", - добавила она.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
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Ситуацию с невыдачей виз США членам российской делегации спикер расценила как "беспрецедентную и абсолютно неприемлемую", свидетельствующую о том, что "вседозволенность США перешла уже все границы". "Они грубо нарушили обязательства, взятые ими перед ООН, нарушили все мыслимые правила и нормы и это, конечно, было не техническим сбоем, а политическим решением", - отметила она.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
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Генассамблея ООНВалентина МатвиенкоМИД РФСовет Федерации РФГосдума РФООНРоссияСШАВ мире
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