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РИА Новости

Во Франции пройдет минута молчания в память о Жаке Шираке

14:27 27.09.2019
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© REUTERS / Charles Platiau/File PhotoЖак Ширак
Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
Жак Ширак. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Минута молчания в память об ушедшем из жизни экс-президенте Франции Жаке Шираке пройдет во всех госучреждения и школах страны в понедельник в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный представитель французского правительства Сибет Ндияй.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.
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"Подельник объявлен днем национального траура. В 15.00 (16.00 мск) состоится минута молчания во всех государственных учреждениях, а также в школах", - сказала Ндияй на брифинге в пятницу.
В правительстве также предложили школьным учителям провести в понедельник занятия, рассказав о личности Ширака.
Национальная церемония прощания с Шираком состоится в воскресенье в Доме Инвалидов, подтвердила официальный представитель правительства. Она сообщила, что французы смогут отдать дань памяти бывшего президента, начиная с 14.00 (15.00 мск).
"В понедельник в 12.00 (13.00 мск) памятная церемония состоится в церкви Сен-Сюльпис, на ней будет присутствовать президент Республики (Эммануэль Макрон), который не будет произносить никаких речей, а также члены правительства", - сказала Ндияй. Она добавила, что на данный момент не владеет списком лидеров иностранных государств, которые будут принимать участие в траурных мероприятиях в связи со смертью Ширака.
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