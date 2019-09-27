Во Франции пройдет минута молчания в память о Жаке Шираке

"В понедельник в 12.00 (13.00 мск) памятная церемония состоится в церкви Сен-Сюльпис, на ней будет присутствовать президент Республики (Эммануэль Макрон), который не будет произносить никаких речей, а также члены правительства", - сказала Ндияй. Она добавила, что на данный момент не владеет списком лидеров иностранных государств, которые будут принимать участие в траурных мероприятиях в связи со смертью Ширака.