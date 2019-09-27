МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России стали чаще выявлять тех, кто дает взятки, говорится в статистических данных за период с января по август 2019 года, опубликованных на сайте Генпрокуратуры России.

"На 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. При этом, согласно отчетным данным, существенно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4% - на 605 преступлений) и посредничеством во взяточничестве (46,4% - на 326 преступлений)", - говорится в сообщении.