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РИА Новости

В России стали чаще выявлять тех, кто дает взятки

14:24 27.09.2019
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© Fotolia / antiksuКоррупция
Коррупция
© Fotolia / antiksu
Коррупция . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России стали чаще выявлять тех, кто дает взятки, говорится в статистических данных за период с января по август 2019 года, опубликованных на сайте Генпрокуратуры России.
"На 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. При этом, согласно отчетным данным, существенно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4% - на 605 преступлений) и посредничеством во взяточничестве (46,4% - на 326 преступлений)", - говорится в сообщении.
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