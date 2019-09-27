Эксперты ОНФ обсудили решение проблемы кадрового дефицита врачей в регионах

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) врачи, а также представители министерств науки, труда и здравоохранения обсудили проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения на круглом столе, прошедшем в Москве, сообщает пресс-служба организации.

По их мнению, повышение заработной платы и улучшение условий труда молодых врачей поможет решить проблему кадрового дефицита в регионах и привлечь в медучреждения талантливых специалистов.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отметил, что в России нужно вернуть систему целевого распределения врачей, но при этом не допустить перекосов.

Нужно создать им соответствующие условия: жилье, различные социальные вещи. Когда молодой человек или девушка приезжает куда-то, ясно, что государство должно обогреть их. Только в этом случае, я думаю, все это сработает", – сказал он.

Член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что при начислении заработной платы не всегда учитываются достижения каждого специалиста, его категории, кандидатская и докторская степени.

"За это врач может получать копейки, и тогда у него не возникает побуждения к своему творческому росту и профессионализму. Поэтому необходимо при разработке новых подходов учитывать ту модель, которая существовала по так называемым тарифным сеткам", – добавил он.

"Сегодня выпускник медицинского вуза, пришедший в больницу, получает от трех до шести тысяч рублей в месяц. Это даже меньше прожиточного минимума. Конечно, эта ситуация должна быть изменена".

По словам члена центрального штаба ОНФ, доктора медицинских наук Елены Малышевой, в некоторых регионах молодые врачи, только окончившие вуз, получают меньше прожиточного минимума.

Для решения проблемы участники круглого стола предложили разработать единую структуру заработной платы врачей на всей территории страны с учетом региональных коэффициентов, а для повышения качества подготовки медицинских кадров и обеспечения тесной связи выпускников с учреждениями здравоохранения – передать централизованный контроль за деятельностью медицинских вузов Минздраву.