Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300

"Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли, в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России. В случае изменения позиции наших афинских партнёров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", - сказал Шугаев.