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РИА Новости

Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300

14:20 27.09.2019 (обновлено: 15:08 27.09.2019)
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© Министерство обороны России / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 "Фаворит"
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
© Министерство обороны России
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Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 "Фаворит". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300, неоднократно предлагала это Афинам, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли, в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России. В случае изменения позиции наших афинских партнёров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", - сказал Шугаев.
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17 сентября, 18:45РИА Новости
С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019"Боевые расчеты комплексов С-300 и С-400 в ходе учений отразили нападение условного противника на полигоне Ашулук под Астраханью. Подразделения ПВО перехватили более 80 воздушных целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
Он напомнил, что ЗРК С-300 была поставлена в Грецию достаточно давно, сегодня она находится на боевом дежурстве, в боеспособном состоянии.
"Речь сегодня идёт о поддержании ее в том состоянии, в котором она должна быть и выполнять функции противовоздушной обороны. Контракт на послепродажное обслуживание действует. Продлены сроки эксплуатации ракет", - уточнил собеседник агентства.
Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании боевой готовности ВС Греции, и видит перспективы дальнейшего развития отношений в сфере военно-технического сотрудничества.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Шугаевым >>
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17 сентября, 09:20Сказано в эфире
Путин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
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Дмитрий ШугаевЗРК С-300Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФНАТОЕвросоюзГрецияРоссияВ мире
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