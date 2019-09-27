МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300, неоднократно предлагала это Афинам, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Российская сторона неоднократно предлагала греческой стороне организовать модернизацию системы, но на сегодняшний день к вопросу модернизации мы пока не подошли, в том числе, видимо, и по причине общей санкционной атмосферы и политики стран ЕС и НАТО в отношении России. В случае изменения позиции наших афинских партнёров мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса", - сказал Шугаев.
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Он напомнил, что ЗРК С-300 была поставлена в Грецию достаточно давно, сегодня она находится на боевом дежурстве, в боеспособном состоянии.
"Речь сегодня идёт о поддержании ее в том состоянии, в котором она должна быть и выполнять функции противовоздушной обороны. Контракт на послепродажное обслуживание действует. Продлены сроки эксплуатации ракет", - уточнил собеседник агентства.
Глава ФСВТС подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании боевой готовности ВС Греции, и видит перспективы дальнейшего развития отношений в сфере военно-технического сотрудничества.
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