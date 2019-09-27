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РИА Новости

ОБСЕ: участникам освещения по правам человека не хватало взаимоуважения

14:20 27.09.2019 (обновлено: 14:28 27.09.2019)
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CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma /
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Участникам совещания ОБСЕ по правам человека не всегда хватало взаимоуважения, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
"Не все дискуссии проходили в духе полного взаимоуважения", - сказала Гисладоттир, закрывая двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве в пятницу.
Она уточнила, что увеличилось число случаев, когда представители одних делегаций прерывали выступления других, делая замечания "по порядку ведения", хотя на самом деле никаких замечаний именно "по прядку ведения" не было.
"Очевидно, что основная их задача была прервать других выступающих", - констатировала глава БДИПЧ ОБСЕ.
Также она отметила, что "многие выступающие постоянно отклонялись от тематики повестки дня, несмотря на замечания ведущего".
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Вчера, 13:40РИА Новости
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В Варшаве завершилось двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, постоянно пытались прервать выступления представителей Крыма. Им это не удалось.
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