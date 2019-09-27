ОБСЕ: участникам освещения по правам человека не хватало взаимоуважения

ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Участникам совещания ОБСЕ по правам человека не всегда хватало взаимоуважения, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"Не все дискуссии проходили в духе полного взаимоуважения", - сказала Гисладоттир, закрывая двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве в пятницу.

Она уточнила, что увеличилось число случаев, когда представители одних делегаций прерывали выступления других, делая замечания "по порядку ведения", хотя на самом деле никаких замечаний именно "по прядку ведения" не было.

"Очевидно, что основная их задача была прервать других выступающих", - констатировала глава БДИПЧ ОБСЕ.

Также она отметила, что "многие выступающие постоянно отклонялись от тематики повестки дня, несмотря на замечания ведущего".