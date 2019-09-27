Украинские силовики минируют район участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики минируют район участка разведения сил вблизи Петровского в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Командование вооруженных формирований Украины продолжает минировать территорию в районе участка разведения сил и средств №3 в районе Петровского. Нами зафиксирована установка противником дополнительных 138 противотанковых мин", - сказал Басурин.
Он также отметил, что украинские силовики, чтобы скрыть размещенное вблизи линии соприкосновения тяжелого вооружения, глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.