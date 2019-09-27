Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в интервью газете "Коммерсант" предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Нации.

"Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, то, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это "великое переселение" Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников", - сказала Матвиенко.

По её словам, такой перенос является "непростой темой", хотя бы потому, что для создания инфраструктуры ООН в новом месте требуются сотни миллиардов долларов.