Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:42Z
https://ria.ru/20190927/1559204875.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко

14:16 27.09.2019 (обновлено: 14:42 27.09.2019)
856
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в интервью газете "Коммерсант" предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Нации.
Матвиенко о невыдаче виз: «Вседозволенность США перешла все границы»
Вчера, 14:28РИА Новости
Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН
"Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, то, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это "великое переселение" Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников", - сказала Матвиенко.
По её словам, такой перенос является "непростой темой", хотя бы потому, что для создания инфраструктуры ООН в новом месте требуются сотни миллиардов долларов.
"Конечно, это очень непростая тема. Даже если вы только посмотрите на комплекс зданий ООН в Нью-Йорке, то поймете, что для создания такой инфраструктуры нужны сотни миллиардов долларов. Но вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении. Тем более, что ООН существует на взносы государств-членов", - напомнила спикер.
Читайте полный текст с Валентиной Матвиенко >>
321300827
Обсудить 3
Валентина МатвиенкоООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Матвиенко о невыдаче виз: «Вседозволенность США перешла все границы»
Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН
РИА
Новости
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300
Президент США Дональд Трамп
Адвокат Трампа заявил, что есть доказательства вмешательства Киева в выборы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Лента
новостей
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Это – внутриполитическая борьба. Матвиенко об импичменте Трампу
Матвиенко прокомментировала публикацию разговора Трампа и Зеленского
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко не верит в улучшение отношений России и США до выборов 2020 года
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Гражданская версия АК-12
Россия предложила Греции совместно производить автоматы Калашникова
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния