В Воронеже завершился последний полуфинал конкурса "Доброволец России"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На площадке окружного форума добровольцев Центрального федерального округа "Добро в сердце России" состоялся последний полуфинал ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", где проекты участников прошли очную оценку экспертов. Всего от ЦФО полуфиналистами стали 247 инициатив, сообщает пресс-служба конкурса. Итоги проведения всех полуфиналов, которые прошли в пяти регионах страны и МДЦ "Артек", станут известны 13 октября.

На участие в конкурсе этого года от добровольцев Центрального федерального округа во всех категориях поступило 6328 заявок, из которых до экспертной оценки были допущены 1392 инициативы.

В число экспертов, определявших полуфиналистов, вошли 203 руководителя и специалиста региональных и федеральных организаций, представителя органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.

"Инициативы многих участников родились из личного опыта или историй друзей, которые зачастую связаны с жизненными трудностями и примерами преодоления этих трудностей. Тиражирование успешных практик, используемых моделей коммуникаций, взаимодействия, социального партнерства – очень ценно", – отметила эксперт конкурса "Доброволец России – 2019" Юлия Завертяева.