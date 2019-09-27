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РИА Новости
Школа волонтера

В Воронеже завершился последний полуфинал конкурса "Доброволец России"

14:16 27.09.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Воронеже завершился последний полуфинал конкурса "Доброволец России"
В Воронеже завершился последний полуфинал конкурса Доброволец России
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На площадке окружного форума добровольцев Центрального федерального округа "Добро в сердце России" состоялся последний полуфинал ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", где проекты участников прошли очную оценку экспертов. Всего от ЦФО полуфиналистами стали 247 инициатив, сообщает пресс-служба конкурса. Итоги проведения всех полуфиналов, которые прошли в пяти регионах страны и МДЦ "Артек", станут известны 13 октября.
На участие в конкурсе этого года от добровольцев Центрального федерального округа во всех категориях поступило 6328 заявок, из которых до экспертной оценки были допущены 1392 инициативы.
В Артеке прошел детский полуфинал конкурса Доброволец России – 2019
19 сентября, 12:55Школа волонтера
В "Артеке" прошел детский полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"
В число экспертов, определявших полуфиналистов, вошли 203 руководителя и специалиста региональных и федеральных организаций, представителя органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.
"Инициативы многих участников родились из личного опыта или историй друзей, которые зачастую связаны с жизненными трудностями и примерами преодоления этих трудностей. Тиражирование успешных практик, используемых моделей коммуникаций, взаимодействия, социального партнерства – очень ценно", – отметила эксперт конкурса "Доброволец России – 2019" Юлия Завертяева.
Общие итоги проведения всех полуфиналов станут известны 13 октября. Будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.
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