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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе

14:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю сбило два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории ДНР, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вооруженные формирования Украины продолжают использовать БПЛА для корректировки обстрелов объектов гражданской инфраструктуры нашей республики. Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшую неделю враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа "Фантом", - сказал Басурин.
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