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РИА Новости

МИД Филиппин сообщил, что Дутерте посетит Россию c 1 по 5 октября

14:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представитель МИД Филиппин Амелита Акино рассказала, что президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября, сообщает издание Rappler.
"Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует выступить на форуме "Валдай" и прочитает лекцию перед начинающими российскими дипломатами в ходе предстоящего визита в северную страну, который пройдет с 1 по 5 октября", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия и Филиппины подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе предстоящего в октябре визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву
В июне генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин генерал Хермогенес Эсперон сообщил РИА Новости, что Дутерте может в октябре посетить Россию, но точная дата пока не установлена.
Дутерте пришлось сократить свой визит в Россию в мае 2017 года и вернуться в страну из-за столкновений армии с группировкой "Мауте" в южной провинции Минданао.
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Родриго ДутертеМИД ФилиппинРоссияФилиппиныВ мире
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