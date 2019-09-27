МИД Филиппин сообщил, что Дутерте посетит Россию c 1 по 5 октября

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представитель МИД Филиппин Амелита Акино рассказала, что президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию с 1 по 5 октября, сообщает издание Rappler.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует выступить на форуме "Валдай" и прочитает лекцию перед начинающими российскими дипломатами в ходе предстоящего визита в северную страну, который пройдет с 1 по 5 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Филиппины подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе предстоящего в октябре визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву

В июне генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин генерал Хермогенес Эсперон сообщил РИА Новости, что Дутерте может в октябре посетить Россию, но точная дата пока не установлена.