В Госдуме изучат материалы "Голоса Америки" и "Медузы"

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучает материалы таких СМИ, как "Медуза", Русская служба BBC, "МБХ-Медиа", "Голос Америки" и "Радио Свобода", часть из которых включена в список иноагентов в РФ, на предмет нарушения российского законодательства.

"В работе остаются материалы в отношении таких медиа-ресурсов как "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа", "Голос Америки", Facebook и Google, и сегодня ещё "Радио Свобода" прозвучала в качестве тех ресурсов, которые, на наш взгляд, в своей работе тоже допускают нарушения нашего российского законодательства. Мы по этим медиа пока работаем. О том, какие будут приняты решения, мы об этом сообщим позже, по окончании работы комиссии по этим направлениям", - заявил Пискарев журналистам.