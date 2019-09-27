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РИА Новости

В Госдуме изучат материалы "Голоса Америки" и "Медузы"

14:10 27.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучает материалы таких СМИ, как "Медуза", Русская служба BBC, "МБХ-Медиа", "Голос Америки" и "Радио Свобода", часть из которых включена в список иноагентов в РФ, на предмет нарушения российского законодательства.
"В работе остаются материалы в отношении таких медиа-ресурсов как "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа", "Голос Америки", Facebook и Google, и сегодня ещё "Радио Свобода" прозвучала в качестве тех ресурсов, которые, на наш взгляд, в своей работе тоже допускают нарушения нашего российского законодательства. Мы по этим медиа пока работаем. О том, какие будут приняты решения, мы об этом сообщим позже, по окончании работы комиссии по этим направлениям", - заявил Пискарев журналистам.
Минюст РФ включил в список иноагентов в России "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".
Стенд телеканала Deutsche Welle
Вчера, 13:08РИА Новости
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
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