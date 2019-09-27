В Таиланде время работы клубов и баров могут продлить до четырех утра

БАНГКОК, 27 сен - РИА Новости. Министерство туризма Таиланда предлагает разрешить развлекательным заведениям и точкам общественного питания в наиболее посещаемых туристами зонах в Бангкоке и Паттайе работать до четырех утра, сообщает телеканал Nation TV.

В данный момент ресторанам и клубам официально разрешено работать только до двух часов ночи.

"Если развлекательные зоны будут работать до четырех часов утра, туристы будут тратить там на 25% больше денег, чем сейчас", - сказал министр спорта и туризма страны Пхитпхат Ратчакитпракан .

Чиновник пояснил, что в настоящее время вопрос о продлении часов работы увеселительных заведений во всех туристических зонах Таиланда рассматривается и обсуждается, и "пока нет уверенности, что решение кабинета министров будет очень скорым". Однако он надеется на успех из-за явной выгоды этого предложения для туристической индустрии страны.

В порядке эксперимента министерство планирует в ближайшие недели временно разрешить заведениям в районе улицы Кхаосан Роуд в Бангкоке, популярной у молодых бюджетных туристов-бэкпэкеров ("туристов с рюкзаками"), и в некоторых районах Паттайи, оставаться открытыми до четырех утра.