Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T18:50Z
https://ria.ru/20190927/1559204294.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_31ec6443f6c8c66fca688b28b4bf9a64.jpg
РИА Новости
Туризм

В Таиланде время работы клубов и баров могут продлить до четырех утра

17:23 27.09.2019 (обновлено: 18:50 27.09.2019)
75
© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / AlexGukBO
БАНГКОК, 27 сен - РИА Новости. Министерство туризма Таиланда предлагает разрешить развлекательным заведениям и точкам общественного питания в наиболее посещаемых туристами зонах в Бангкоке и Паттайе работать до четырех утра, сообщает телеканал Nation TV.
В данный момент ресторанам и клубам официально разрешено работать только до двух часов ночи.
"Если развлекательные зоны будут работать до четырех часов утра, туристы будут тратить там на 25% больше денег, чем сейчас", - сказал министр спорта и туризма страны Пхитпхат Ратчакитпракан .
Чиновник пояснил, что в настоящее время вопрос о продлении часов работы увеселительных заведений во всех туристических зонах Таиланда рассматривается и обсуждается, и "пока нет уверенности, что решение кабинета министров будет очень скорым". Однако он надеется на успех из-за явной выгоды этого предложения для туристической индустрии страны.
В порядке эксперимента министерство планирует в ближайшие недели временно разрешить заведениям в районе улицы Кхаосан Роуд в Бангкоке, популярной у молодых бюджетных туристов-бэкпэкеров ("туристов с рюкзаками"), и в некоторых районах Паттайи, оставаться открытыми до четырех утра.
Сторонники продления часов работы развлекательных зон считают, что такая мера будет тем более оправдана, если принять во внимание тот факт, что значительное количество "ночных" заведений в Бангкоке и Паттайе и так работают до четырех утра "по договоренности" с властями районов, в которых они расположены.
Шоу змей
Вчера, 08:00Туризм
Храм в пещере, "поющий" пляж и поцелуй кобры. Секреты отдыха в Таиланде
200000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПаттайяБангкокТаиланд
Рекомендуем
Русская Арктика
Национальный парк "Русская Арктика" посетило рекордное число туристов
РИА
Новости
В поезде дальнего следования Москва-Новороссийск.
Эксперты рассказали, почему туристы выбирают путешествия на поездах
Челябинск
В Челябинске турфирма обманула клиентов на один миллион рублей
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" снимет ограничения на доступ в бизнес-залы еще в двух аэропортах
Лента
новостей
Молодой человек с компьютером
Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке
Туристы на Красной площади
Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов рассказал о перспективах развития иностранного туризма в Петербурге
Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019
В Стокгольме на климатическую демонстрацию вышли около 40 тысяч человек
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
АТА: агентства продолжают продавать туры российских "дочек" Thomas Cook
Город Стамбул
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Автомобиль Следственного комитета РФ
Директора "Татфлота" оштрафовали на сто тысяч рублей за долги по зарплате
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Делегация художников из Италии прибыла в Крым
Работа офиса
Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния