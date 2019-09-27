В Таиланде время работы клубов и баров могут продлить до четырех утра

БАНГКОК, 27 сен - РИА Новости. Министерство туризма Таиланда предлагает разрешить развлекательным заведениям и точкам общественного питания в наиболее посещаемых туристами зонах в Бангкоке и Паттайе работать до четырех утра, сообщает телеканал Nation TV.
В данный момент ресторанам и клубам официально разрешено работать только до двух часов ночи.
"Если развлекательные зоны будут работать до четырех часов утра, туристы будут тратить там на 25% больше денег, чем сейчас", - сказал министр спорта и туризма страны Пхитпхат Ратчакитпракан .
Чиновник пояснил, что в настоящее время вопрос о продлении часов работы увеселительных заведений во всех туристических зонах Таиланда рассматривается и обсуждается, и "пока нет уверенности, что решение кабинета министров будет очень скорым". Однако он надеется на успех из-за явной выгоды этого предложения для туристической индустрии страны.
В порядке эксперимента министерство планирует в ближайшие недели временно разрешить заведениям в районе улицы Кхаосан Роуд в Бангкоке, популярной у молодых бюджетных туристов-бэкпэкеров ("туристов с рюкзаками"), и в некоторых районах Паттайи, оставаться открытыми до четырех утра.
Сторонники продления часов работы развлекательных зон считают, что такая мера будет тем более оправдана, если принять во внимание тот факт, что значительное количество "ночных" заведений в Бангкоке и Паттайе и так работают до четырех утра "по договоренности" с властями районов, в которых они расположены.