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РИА Новости

Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС

14:05 27.09.2019 (обновлено: 15:07 27.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Зенитно-ракетная система С-400 - система противовоздушной обороны, и даже в смысле этого слова это не средство нападения. Это новейшая система, которая призвана защищать пространство, воздушное, прежде всего, от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики. Поэтому опасения абсолютно излишни", - сказал Шугаев.
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФГрецияТурцияВ мире
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