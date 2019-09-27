Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС

"Зенитно-ракетная система С-400 - система противовоздушной обороны, и даже в смысле этого слова это не средство нападения. Это новейшая система, которая призвана защищать пространство, воздушное, прежде всего, от посягательств тех или иных средств воздушно-космического нападения, современных и перспективных. И в этой связи ее поставки в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греческой Республики. Поэтому опасения абсолютно излишни", - сказал Шугаев.