Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус в России, заявил журналистам глава комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Немецкая волна", как мы считаем, обладает всеми признаками иноагента, они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента", - заявил он журналистам.

Также он отметил, что в деятельности медиахолдинга обнаружены признаки оправдания экстремизма.