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РИА Новости

Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом

14:02 27.09.2019 (обновлено: 14:15 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус в России, заявил журналистам глава комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Немецкая волна", как мы считаем, обладает всеми признаками иноагента, они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента", - заявил он журналистам.
Также он отметил, что в деятельности медиахолдинга обнаружены признаки оправдания экстремизма.
Материалы для включения медиахолдинга в перечень организаций-иноагентов будут направлены в Минюст, подчеркнул депутат.
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