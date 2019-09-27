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РИА Новости

В МЧС рассказали о преимуществах запрета курения на балконах

13:59 27.09.2019 (обновлено: 16:38 27.09.2019)
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© предоставлено МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
© предоставлено МЧС России
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Изменение Правил противопожарного режима поможет пострадавшим от пожара получить компенсацию от его виновника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили", — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:33РИА Недвижимость
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
Он также отметил, что в прошлом году в России на балконах жилых домов произошло более двух тысяч пожаров, что вдвое превысило показатели 2016 года.
"После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих", — процитировали в пресс-службе директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.
Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
В МЧС пояснили, что новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар.
Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Вчера, 09:29РИА Новости
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
125169710184
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора.. Забодали дымить на балконах. Мало того что дым в другие квартиры через балконы попадает так вся трава под этим балконом в бычках.. И благо дело если только на траву этот бычок упадет а не на нижний балкон...
27 сентября, 14:24
ssidorjan1919
52012037
сам не курю,но по моему это уже перебор.да и согласно закону-балкон является моей собственностью,поэтому на своем балконе могу делать что хочу-пить,курить,девок ....ать.
27 сентября, 15:04
Сан Саныч
57100021
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