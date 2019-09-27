В МЧС рассказали о преимуществах запрета курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Изменение Правил противопожарного режима поможет пострадавшим от пожара получить компенсацию от его виновника, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в прошлом году в России на балконах жилых домов произошло более двух тысяч пожаров, что вдвое превысило показатели 2016 года.

"После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих", — процитировали в пресс-службе директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

В МЧС пояснили, что новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар.