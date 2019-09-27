Адвокат Трампа заявил, что есть доказательства вмешательства Киева в выборы

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что имеет прямые доказательства вмешательства Украины в выборы в США 2016 года.

"Урок для добросовестных. Никогда… не обвиняйте на основании слухов. Я этого не делал (не основывался на слухах), когда Украину подозревали в незаконном вмешательстве в выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и уличающие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите!" - написал Джулиани в Twitter

Джулиани заявил в четверг телеканалу CNN , что считает "ерундой" все обвинения американского разведчика, согласно которым Джулиани замешан в усилиях по оказанию давления на Украину для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Джулиани также заявил, что воспользуется сообщениями, в которых чиновники госдепа выражали поддержку его работе по Украине, чтобы защитить себя, если такая необходимость возникнет.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.