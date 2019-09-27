Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия-Африка

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром подготовку к саммиту Россия-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Встреча состоялась в пятницу по просьбе посла.

"Главное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам подготовки намеченного на 24 октября в Сочи под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении.