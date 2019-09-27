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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия-Африка

13:56 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром подготовку к саммиту Россия-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Встреча состоялась в пятницу по просьбе посла.
"Главное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам подготовки намеченного на 24 октября в Сочи под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении.
"Состоялся также обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на складывающуюся обстановку в Ливии", - указывается в документе, размещенном на сайте.
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
24 сентября, 10:08РИА Новости
Саммит Россия-Африка будет проходить каждые два года
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Ихаб Талаат НасрАбдель Фаттах ас-СисиМихаил БогдановМИД РФАфрикаРоссияЕгипетВ мире
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