Фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" откроется в Москве 22 ноября

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. XХIV международный фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" пройдет в Москве с 22 по 25 ноября в Доме кино Союза кинематографистов РФ, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Оргкомитет принимает заявки на участие до 1 октября.

"Приоритетным для фестиваля "Радонеж" является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества, малой Церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы - экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека", - говорится в сообщении.

На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров - игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров, от новостных сюжетов и репортажей до очерков и телефильмов.

Призы фестиваля присуждаются в номинациях "лучший полнометражный фильм" (игровой, документальный, анимационный), "лучший короткометражный фильм" (игровой, документальный, анимационный), "лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий", а также "за лучшую режиссерскую работу", "за лучшую операторскую работу" и "за лучший сценарий".

Лауреаты фестиваля награждаются серебряными медалями преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров фестиваля. Приз может включать денежную премию.