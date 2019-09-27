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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" откроется в Москве 22 ноября

13:56 27.09.2019
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Кинофестиваль "Радонеж"
Кинофестиваль Радонеж
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. XХIV международный фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" пройдет в Москве с 22 по 25 ноября в Доме кино Союза кинематографистов РФ, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Оргкомитет принимает заявки на участие до 1 октября.
"Приоритетным для фестиваля "Радонеж" является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества, малой Церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы - экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека", - говорится в сообщении.
На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров - игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров, от новостных сюжетов и репортажей до очерков и телефильмов.
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Призы фестиваля присуждаются в номинациях "лучший полнометражный фильм" (игровой, документальный, анимационный), "лучший короткометражный фильм" (игровой, документальный, анимационный), "лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий", а также "за лучшую режиссерскую работу", "за лучшую операторскую работу" и "за лучший сценарий".
Лауреаты фестиваля награждаются серебряными медалями преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров фестиваля. Приз может включать денежную премию.
Фестиваль "Радонеж" проводится с 1995 года "с целью создания общественно-государственного заказа на производство и распространение фильмов всех видов и жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, сориентированных на вечные ценности", напомнили в синодальном отделе.
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Религия и мировоззрениеСергий Радонежскийрелигия
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