В 160 городах Италии проходят "климатические" забастовки школьников

РИМ, 27 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские школьники проводят шествия и митинги в поддержку экологической инициативы шведской активистки Греты Тунберг "Пятница за будущее", акции и забастовки проходят в 160 городах страны, сообщили их организаторы.
Крупнейшие мероприятия проходят в Риме, Милане и Турине.
Так, в итальянской столице школьники и студенты заполнили площадь Республики неподалеку от центрального вокзала "Термини". По словам организаторов, на экологические протесты вышли около 200 тысяч школьников и студентов.
Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции держат плакаты и растяжки с требованием срочных изменений экологической политики. Надписи на английском и итальянском языках гласят: "Вы испортили нам климат", "Право на будущее", "Почему климат меняется, а мы нет", а также экстравагантные "Нам нужны горячие девушки, а не горячая планета".
Всего в акциях по всей Италии принимают участие свыше миллиона человек, говорят организаторы.
Аналогичные протесты в Италии проходили 15 марта и 24 мая.
Ранее новый министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти разрешил ученикам пропускать занятия для участия в подобных "климатических протестах". По его словам, для детей это является "самым важным уроком". Также министр подчеркнул, что родители школьников не должны будут писать объяснительные по поводу отсутствия детей на школьных занятиях.