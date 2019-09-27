В 160 городах Италии проходят "климатические" забастовки школьников

РИМ, 27 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские школьники проводят шествия и митинги в поддержку экологической инициативы шведской активистки Греты Тунберг "Пятница за будущее", акции и забастовки проходят в 160 городах страны, сообщили их организаторы.

Крупнейшие мероприятия проходят в Риме, Милане и Турине.

Так, в итальянской столице школьники и студенты заполнили площадь Республики неподалеку от центрального вокзала "Термини". По словам организаторов, на экологические протесты вышли около 200 тысяч школьников и студентов.

Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции держат плакаты и растяжки с требованием срочных изменений экологической политики. Надписи на английском и итальянском языках гласят: "Вы испортили нам климат", "Право на будущее", "Почему климат меняется, а мы нет", а также экстравагантные "Нам нужны горячие девушки, а не горячая планета".

Всего в акциях по всей Италии принимают участие свыше миллиона человек, говорят организаторы.

Аналогичные протесты в Италии проходили 15 марта и 24 мая.