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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны рассказали, как боевики улучшают дроны для атак на Хмеймим

14:39 27.09.2019
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© Фото : Игорь Ермаченков Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии
 Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© Фото : Игорь Ермаченков
ХМЕЙМИМ (Сирия), 27 сен - РИА Новости. Террористы совершенствуют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых пытаются совершить атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, увеличивая их дальность и поражающую способность, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он рассказал, что российские специалисты тщательно изучают микросхемы и карты памяти дронов террористов, обезвреженных российскими комплексами ПВО и средствами РЭБ. "У нас есть абсолютно точные данные, откуда они запускались, как шли и куда должны были выйти. Система управления, навигации и сброса боеприпасов требует серьезной технической подготовки от тех, кто участвует в их подготовке, все рассчитано по координатам до секунд", - рассказал генерал.
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"Мы видим, как от раза к разу террористы пытаются совершенствовать беспилотные летательные аппараты. Это, прежде всего, касается систем навигации и управления. В меньшей степени - систем сброса", - сказал Конашенков.
Он отметил, что на первый взгляд летательные аппараты выглядят неказисто, но собраны по одинаковым лекалам и абсолютно идентичны.
"Видно, что у террористов есть схема сборки. Что касается начинки, то она постоянно разная. Но не вызывает абсолютно никаких сомнений, что к террористам попали технологии, касающиеся сборки системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе, подчеркиваю, большой дальности - сотни километров", - сказал Конашенков.
"Конечно, это вызывает озабоченность. Кто-то, кто владеет данными технологиями, предоставил их террористам. Это, действительно, серьезная проблема не только для военных объектов, что они попали к ним в руки", - подчеркнул он.
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Новшества

Официальный представитель Минобороны рассказал, что боевики используют несколько типов беспилотников.
"Ряд беспилотников, когда они участвуют в массированном налете, выступают в роли беспилотника управления. Такого еще год назад не было. Более того, у некоторых есть видеокамеры. То есть террористы любят фиксировать, если удаются их коварные замыслы", - сказал он.
"На некоторых беспилотниках установлена система ПВД - прибор воздушного давления. Это говорит о том, что у беспилотников постоянно идет обмен информацией о высоте и координатах", - продолжил он.
Генерал сообщил, что если раньше террористы располагали беспилотниками, которые управляются непосредственно операторами, то теперь используют в основном дроны, в которые закладывается задание и они летят по заданному маршруту.
"Хочу обратить внимание, что они летят не по прямой, они постоянно маневрируют по высоте, азимуту, меняют постоянно курс. Причем их дальность уже составляет до 250 километров, высота - до 4,5 километра", - сказал Конашенков.
По его словам, если у беспилотников раньше была одна емкость, которая позволяла дрону лететь на расстояние до 120 километров, то сейчас боевики крепят две, причем вторая намного больше, соответственно, запас хода как минимум в два раза больше. Также террористы располагают электрическими дронами, дальность которых до 50 километров.
"Все эти беспилотники - очень серьезное и опасное оружие. Оно характеризуется непредсказуемостью полета, а самое главное - у них очень маленькая отражающая поверхность, поверхность рассеивания, потому что в основном они сделаны из пластика или дерева и только очень маленькая часть может давать сигнал для радиолокатора. Но наши средства ПВО их эффективно обнаруживают и уничтожают", - подчеркнул Конашенков.
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Эшелонированная оборона

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российские комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" очень эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами.
"Один комплекс "Панцирь-С1", как и "Тор-М2", может обстреливать одновременно четыре цели, а у нас, как вы заметили их тут не один и не два. Система противовоздушной обороны аэродрома Хмеймим и пункта обеспечения в Тартусе комплексная, эшелонированная и позволяет надежно защитить наши российские объекты. В нее входят как комплексы ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М2", так и дальнего - С-400. Все они заведены в единую систему ПВО через автоматизированную систему управления, куда также заведена вся информация с радиолокационной станции "Подлет", - подчеркнул он.
По его словам, также одной из составляющих системы ПВО группировки в Сирии является истребительная авиация, в частности Су-35.
"Все наши зенитные ракетные комплексы и самолеты доказали свою бесспорную эффективность и высокую надежность в любых климатических условиях", - сказал Конашенков.
"Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а С-400 - и баллистические цели", - добавил он.
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