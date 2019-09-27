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РИА Новости

Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года

13:49 27.09.2019 (обновлено: 16:16 27.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ХМЕЙМИМ, 27 сен – РИА Новости. Почти 120 беспилотников террористов было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы "Хмеймим". Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года", - сказал Конашенков.
Он отметил, что абсолютное их большинство запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.
"Более того, в последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО - "Панцирь-С1", "Тор-М2" - также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности "Идлиб", - рассказал генерал.
По его словам, эти 27 реактивных снарядов были уничтожены 31 ракетой комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2". "То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель - одна ракета", - подчеркнул Конашенков.
Он рассказал в частности, что 11 августа была предпринята очередная попытка массированного налета летательных аппаратов, в которой были задействованы шесть летательных аппаратов, пять из них ударные, один - беспилотник управления.
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"То есть на пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до 10 поражающих элементов, которые крепятся на крыльях", - сообщил он.
Официальный представитель военного ведомства сообщил, что последняя атака на "Хмеймим" была 3 сентября.
"В этом налете участвовали два беспилотника. Причем они заходили на авиабазу с разных направлений, что характерно, одно из направлений - из акватории Средиземного моря. То есть по всей видимости беспилотник запускался с какого-то судна", - сообщил генерал.
Он не исключил, что временное затишье может быть связано с освобождением Хан-Шейхуна и Эль Латамны в идлибской зоне деэскалации, где были обнаружены мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска, которые были продемонстрированы иностранным журналистам.
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Война в СирииБеспилотный летательный аппарат (БЛА)Игорь КонашенковПанцирь-С1СирияРоссияВ мире
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