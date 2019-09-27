Иран не стремится получить ядерное оружие, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы объясняли, что тот, кто хочет получить ядерное оружие, как минимум снизит (возможности) для контроля, ограничит обширное наблюдение. Мы проверки не снижали", - сказал Роухани после прибытия из Нью-Йорка.
"Единственное, что мы сократили – это выполнение наших обязательств в ядерной деятельности, однако наша ядерная деятельность находится под наблюдением МАГАТЭ", - сказал президент Ирана, чье выступление транслировало иранское телевидение.